Сооснователь швейцарского сырьевого трейдера покинет пост после заявлений о связях с РФ

Глава Gunvor Торнквист покинет свой пост после заявлений США о связях с Россией

Сооснователь швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист уйдет с должности CEO и продаст свою контрольную долю — свыше 84% — менеджменту. Об этом сообщается на сайте компании.

С момента отставки Торнквиста Gunvor будет принадлежать сотрудникам, и внешних собственников у компании не будет.

Главным исполнительным директором Gunvor назначен Гэри Педерсен, который с 2024 года курировал американские операции компании.

Согласно пресс-релизу Gunvor, выкуп доли Торнквиста менеджментом, планировавшийся с 2022 года, «повлечет за собой серию структурных и управленческих решений, призванных обеспечить долгосрочный коммерческий успех и глобальный рост компании». В Gunvor уточнили, что решение ускорить сделку было принято сейчас, чтобы обеспечить четкий перезапуск и задать дальнейший курс компании, «для которой искаженные представления о ее прошлом стали недопустимым отвлекающим фактором».

Gunvor также проведет изменения в составе совета директоров: в нем больше не будет представителей семьи Торнквиста. О дополнительных изменениях в структуре корпоративного управления и руководства компании будет объявлено позже.

Gunvor входит в число крупнейших мировых трейдеров нефтью и нефтепродуктами и играет значительную роль на рынке сжиженного природного газа.

