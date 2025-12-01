На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сооснователь швейцарского сырьевого трейдера покинет пост после заявлений о связях с РФ

Глава Gunvor Торнквист покинет свой пост после заявлений США о связях с Россией
true
true
true
close
Bjorn Larsson Rosvall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сооснователь швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист уйдет с должности CEO и продаст свою контрольную долю — свыше 84% — менеджменту. Об этом сообщается на сайте компании.

С момента отставки Торнквиста Gunvor будет принадлежать сотрудникам, и внешних собственников у компании не будет.

Главным исполнительным директором Gunvor назначен Гэри Педерсен, который с 2024 года курировал американские операции компании.

Согласно пресс-релизу Gunvor, выкуп доли Торнквиста менеджментом, планировавшийся с 2022 года, «повлечет за собой серию структурных и управленческих решений, призванных обеспечить долгосрочный коммерческий успех и глобальный рост компании». В Gunvor уточнили, что решение ускорить сделку было принято сейчас, чтобы обеспечить четкий перезапуск и задать дальнейший курс компании, «для которой искаженные представления о ее прошлом стали недопустимым отвлекающим фактором».

Gunvor также проведет изменения в составе совета директоров: в нем больше не будет представителей семьи Торнквиста. О дополнительных изменениях в структуре корпоративного управления и руководства компании будет объявлено позже.

Gunvor входит в число крупнейших мировых трейдеров нефтью и нефтепродуктами и играет значительную роль на рынке сжиженного природного газа.

Ранее стоимость акций «Лукойла» упала на фоне отказа Gunvor от сделки с компанией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами