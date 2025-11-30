На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме напомнили, что 13-я зарплата не является обязательной

Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой по российскому законодательству.

По ее словам, работодатели могут предоставлять работникам премию за перевыполнение годового плана или за достижения по показателям эффективности предприятия. Такая премия обычно называется 13-й зарплатой или годовой премией, однако формально это понятие в законе отсутствует.

Депутат уточнила, что годовая премия начисляется по итогам работы, поэтому и закрепилось обозначение «13-я выплата». При этом Бессараб подчеркнула, что вводить обязательный характер такой выплаты она категорически против, так как бюджетные организации не смогут ее обеспечить. В коммерческом секторе, по ее мнению, вопрос должен решаться рыночными условиями, а не законодательством.

До этого юрист, глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил, что при назначении сотрудникам 13-й зарплаты работодателям следует в обязательном порядке отражать в документации тип премии, ее величину, условия для получения и дату выплаты.

Ранее в Госдуме объяснили, кому положена 13-я зарплата.

