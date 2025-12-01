На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цены на зерновой кофе в России выросли почти на треть

«Известия»: зерновой кофе в России подорожал за год почти на 30%
true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на производителей и данные Росстата.

По информации аналитиков, с 1 сентября по 25 ноября цены на кофе выросли по сравнению с предыдущим годом на 25%, что привело к падению спроса на 21%.

Средние розничные цены на натуральный зерновой и молотый кофе в ноябре составили 2,03 тыс. рублей за 1 кг, что на 29,4% выше прошлогодних показателей, рассказал газете зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Стоимость натурального растворимого кофе — 4,09 тыс. рублей за 1 кг (+19,7%).

Леонов объяснил, что есть прямая зависимость цены от курсовой разницы и стоимости сырья на бирже. Курс на сегодняшний день относительно стабильный, но цена кофе на бирже продолжает оставаться высокой — +28,16% год к году. Кроме того, на стоимость влияет рост издержек на логистику, упаковку, тарифы ЖКХ, расходы на оплату труда и прочее, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в России ожидают роста цен на кофе в 2026 году на 20%.

Ранее россиянам рассказали, из чего формируется стоимость чашки кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами