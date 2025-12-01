Цены на зерновой кофе в России выросли почти на треть

«Известия»: зерновой кофе в России подорожал за год почти на 30%

Натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на производителей и данные Росстата.

По информации аналитиков, с 1 сентября по 25 ноября цены на кофе выросли по сравнению с предыдущим годом на 25%, что привело к падению спроса на 21%.

Средние розничные цены на натуральный зерновой и молотый кофе в ноябре составили 2,03 тыс. рублей за 1 кг, что на 29,4% выше прошлогодних показателей, рассказал газете зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Стоимость натурального растворимого кофе — 4,09 тыс. рублей за 1 кг (+19,7%).

Леонов объяснил, что есть прямая зависимость цены от курсовой разницы и стоимости сырья на бирже. Курс на сегодняшний день относительно стабильный, но цена кофе на бирже продолжает оставаться высокой — +28,16% год к году. Кроме того, на стоимость влияет рост издержек на логистику, упаковку, тарифы ЖКХ, расходы на оплату труда и прочее, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в России ожидают роста цен на кофе в 2026 году на 20%.

