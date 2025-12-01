Финансист раскритиковал признание квартир бесхозными за пустоту

Признание квартиры бесхозной на основании того, что собственник не проживает в ней или не зарегистрировал ее, создает опасный прецедент и подрывает гарантии владения имуществом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал предложение признавать бесхозными квартиры, купленные ради инвестиций. Россияне все чаще покупают квартиры не для собственного проживания, а как инструмент вложений, рассказала директор Ассоциации «Национальное партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В эфире Общественной Службы Новостей она раскритиковала эту тенденцию, отметив, что бюджет недополучает поступления из-за такого использования жилья. По ее словам, необходимо обязать владельцев регистрировать подобные объекты, а в случае отсутствия оформления признавать такие квартиры бесхозными по аналогии с действующим механизмом в отношении дачных участков.

«С точки зрения государства, обязательная регистрация позволила бы отчасти обелить рынок аренды и увеличить поступления от имущественных налогов. Меры могли бы стимулировать собственников либо продавать лишние квадратные метры, что охладило бы рынок и умерило цены, либо выводить жилье в легальный арендный сектор, увеличивая предложение. Однако рисков в таком подходе больше, чем плюсов. Ключевое опасение касается вмешательства в право частной собственности, которое закреплено Конституцией. Признание квартиры «бесхозной» на основании того, что собственник не проживает в ней или не передал данные в реестр, создает опасный прецедент и подрывает гарантии владения имуществом», — отметил Трепольский.

По его словам, подобная норма может привести к «росту недоверия к государственным институтам: сегодня речь идет о пустующей квартире, завтра — об автомобиле или другом активе, которым гражданин временно не пользуется».

Трепольский добавил, что дополнительные риски — «коррупционные и рыночные». Любая угроза изъятия способна спровоцировать резкую распродажу объектов, что приведет к падению цен и ударит по строительной отрасли, которая уже переживает давление после сворачивания льготной ипотеки, предупредил эксперт. При этом доказать, что квартира действительно является «инвестиционной», а не предназначена, например, для подрастающих детей, технически крайне сложно, уверен финансист.

По его мнению, инициатива вряд ли будет реализована в заявленном виде. Скорее дискуссия может перерасти в предложения по усилению налогового стимулирования или формированию более прозрачных правил владения, но без репрессивных механизмов и рисков для стабильности.

