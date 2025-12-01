На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финансист раскритиковал признание квартир бесхозными за пустоту

Трепольский: признание квартир бесхозными за пустоту создаст опасный прецедент
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Признание квартиры бесхозной на основании того, что собственник не проживает в ней или не зарегистрировал ее, создает опасный прецедент и подрывает гарантии владения имуществом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал предложение признавать бесхозными квартиры, купленные ради инвестиций. Россияне все чаще покупают квартиры не для собственного проживания, а как инструмент вложений, рассказала директор Ассоциации «Национальное партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В эфире Общественной Службы Новостей она раскритиковала эту тенденцию, отметив, что бюджет недополучает поступления из-за такого использования жилья. По ее словам, необходимо обязать владельцев регистрировать подобные объекты, а в случае отсутствия оформления признавать такие квартиры бесхозными по аналогии с действующим механизмом в отношении дачных участков.

«С точки зрения государства, обязательная регистрация позволила бы отчасти обелить рынок аренды и увеличить поступления от имущественных налогов. Меры могли бы стимулировать собственников либо продавать лишние квадратные метры, что охладило бы рынок и умерило цены, либо выводить жилье в легальный арендный сектор, увеличивая предложение. Однако рисков в таком подходе больше, чем плюсов. Ключевое опасение касается вмешательства в право частной собственности, которое закреплено Конституцией. Признание квартиры «бесхозной» на основании того, что собственник не проживает в ней или не передал данные в реестр, создает опасный прецедент и подрывает гарантии владения имуществом», — отметил Трепольский.

По его словам, подобная норма может привести к «росту недоверия к государственным институтам: сегодня речь идет о пустующей квартире, завтра — об автомобиле или другом активе, которым гражданин временно не пользуется».

Трепольский добавил, что дополнительные риски — «коррупционные и рыночные». Любая угроза изъятия способна спровоцировать резкую распродажу объектов, что приведет к падению цен и ударит по строительной отрасли, которая уже переживает давление после сворачивания льготной ипотеки, предупредил эксперт. При этом доказать, что квартира действительно является «инвестиционной», а не предназначена, например, для подрастающих детей, технически крайне сложно, уверен финансист.

По его мнению, инициатива вряд ли будет реализована в заявленном виде. Скорее дискуссия может перерасти в предложения по усилению налогового стимулирования или формированию более прозрачных правил владения, но без репрессивных механизмов и рисков для стабильности.

Ранее юрист напомнил о последствиях проживания в неприватизированной квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами