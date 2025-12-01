На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян сталкивались с кражей

Более 40% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с кражей
Shutterstock

Каждый второй опрошенный россиянин (43%) хотя бы раз сталкивался с кражей, однако большинство по-прежнему не уделяют достаточного внимания защите своих ценных вещей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» и финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего предметом краж становятся техника и гаджеты (19%) — обычно их проще украсть, например, в общественном транспорте. Кража денег и ювелирных изделий случается реже — с этим сталкивались только 3% и 1% участников исследования соответственно.

Для многих россиян главной ценностью остаются деньги и документы — так ответили 54% респондентов. Однако почти треть опрошенных признались, что также дорожат вещами, которые имеют личную или культурную ценность: 29% владеют коллекциями редких предметов (картин, марок, книг), 12% — дорогими украшениями, а 2% — семейными реликвиями.

Отношение к этим вещам часто выходит за рамки материальной оценки: 38% участников исследования считают их по-настоящему бесценными — прежде всего из-за личной или семейной значимости. Среди тех, кто все же определил стоимость, 28% оценили свое имущество в сумму до 100 тыс. рублей, 17% — в 100–300 тыс., 5% — в 300–500 тыс., а 12% — в сумму свыше 500 тыс. рублей.

56% респондентов хранят деньги, документы и украшения просто в ящиках обычных шкафов и комодов. Лишь 17% используют сейфы, а 5% предпочитают банковские ячейки.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее мошенники начали применять охлаждение сим-карт для кражи доступа к «Госуслугам».

