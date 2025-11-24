В России изменились правила выплаты премий и 13-х зарплат

При назначении сотрудникам 13-й зарплаты, работодателям следует в обязательном порядке отражать в документации тип премии, ее величину, условия для получения и дату выплаты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил юрист, глава центра правопорядка в Москве и Московской области, Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового Кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», – пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что 13-я зарплата является необязательной выплатой, решение о которой остается за работодателем. Эта премия, отсутствующая в законодательстве, служит дополнительным стимулом для работников, повышает их мотивацию и укрепляет корпоративную культуру.

«Условия начисления и выплаты годовой премии устанавливаются внутренними документами компании (коллективным договором, положением о премировании и т.д.). Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы», – напомнил Хаминский.

Чаще всего, по словам юриста, работодатели производят выплату этой премии в конце текущего или начале следующего календарного года. Хаминский также отметил, что с данной выплаты, как и с обычной заработной платы, удерживаются налоги и страховые взносы.

