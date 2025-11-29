Определен размер сбора на реконструкцию аэропортов

Сбор на реконструкцию аэропортов не превысит 150 рублей с пассажира

Правительство России опубликовало постановление, в котором привело правила определения и взимания сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры воздушных гаваней.

В документе отмечается, что сбор не превысит 150 рублей с пассажира в ценах 2025 года. Размер выплаты будет индексироваться на уровне инфляции.

«Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся. Это позволит снизить финансовую нагрузку на пассажиров», — уточнили в Минтрансе.

В июле в России ввели инфраструктурный сбор с авиакомпаний для последующей реконструкции аэропортов. Платить его обяжут индивидуальных предпринимателей и компании, которые занимаются коммерческими авиаперевозками. На полученные средства планируют ремонтировать и строить объекты инфраструктуры воздушного транспорта. В силу закон вступил 1 сентября 2025 года.

