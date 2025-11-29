На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Определен размер сбора на реконструкцию аэропортов

Сбор на реконструкцию аэропортов не превысит 150 рублей с пассажира
true
true
true
close
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России опубликовало постановление, в котором привело правила определения и взимания сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры воздушных гаваней.

В документе отмечается, что сбор не превысит 150 рублей с пассажира в ценах 2025 года. Размер выплаты будет индексироваться на уровне инфляции.

«Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся. Это позволит снизить финансовую нагрузку на пассажиров», — уточнили в Минтрансе.

В июле в России ввели инфраструктурный сбор с авиакомпаний для последующей реконструкции аэропортов. Платить его обяжут индивидуальных предпринимателей и компании, которые занимаются коммерческими авиаперевозками. На полученные средства планируют ремонтировать и строить объекты инфраструктуры воздушного транспорта. В силу закон вступил 1 сентября 2025 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами