Осенью газ в Европе подешевел на фоне теплой погоды и рекордного импорта

ТАСС: средняя цена газа в Европе осенью снизилась на 16% к прошлому году
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Средняя цена газа в Европе осенью 2025 года снизилась примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около $382 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и подсчеты ТАСС.

Снижение котировок эксперты связывают с относительно теплой погодой, рекордным импортом сжиженного природного газа (СПГ) и обсуждением мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине. По их данным, в I квартале газ стоил $509 за 1 тыс. куб. м, во II квартале — $420, в III квартале — $399.

Фьючерсы на газ показывали динамику снижения: если 31 октября они торговались около $372 за 1 тыс. куб. м, то к 28 ноября цена опустилась до $342, что на 8% ниже уровня конца прошлого месяца.

Аналитики отметили, что отопительный сезон в Европе стартовал 13 октября при заполнении хранилищ на 83% против 95% годом ранее. С этого времени страны ЕС отобрали из ПХГ более 10 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составил около 7 млрд куб. м.

Погодные условия существенно повлияли на динамику потребления: после прохладной первой недели октября в регион пришло потепление, которое продлилось до середины ноября, и отбор газа из хранилищ оказался вдвое ниже, чем год назад. Однако с 15 по 27 ноября на фоне нового похолодания объем изъятия газа резко вырос и превысил показатели ноября 2024 года примерно на 8%.

Ранее в России рассказали, как Европа попадет в ловушку из-за газа США.

