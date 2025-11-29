Юрист объяснила, кому компенсируют сгоревшие советские вклады

Компенсация по сгоревшим советским вкладам будет продолжена, и в федеральном бюджете на 2026–2028 годы на эти цели предусмотрено почти 5 млрд рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

По ее данным, на выплаты в 2026 году планируется направить около 1,662 млрд рублей, в 2027 году — примерно 1,6 млрд рублей, а в 2028 году — около 1,56 млрд рублей.

Безмаленко уточнила, что гражданам 1945 года рождения и старше, а также их наследникам компенсация выплачивается в трехкратном размере остатка вклада на 1 января 1992 года. Если часть средств была получена раньше, сумма уменьшается. Для тех, кто родился с 1946 по 1991 год, предусмотрена двукратная компенсация по тем же правилам.

По вкладам в Сбербанке России, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, выплаты не проводятся.

Юрист добавила, что наследники получают компенсацию вне зависимости от возраста умершего владельца, при этом размер не корректируется на сумму ранее выданного пособия на погребение. Порядок выплат устанавливается правительством, заключила она.

