В АБР оценили роль включения ФАС в вопрос о скидках на маркетплейсах

В Ассоциации банков России положительно оценили внимание ФАС к спору о скидках
Shutterstock/Gorodenkoff

Внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поможет решить конфликт, возникший между банками и крупнейшими маркетплейсами России. Об этом заявил врио президента Ассоциации банков России Денис Липаев в беседе с «Лентой.ру».

«Мы уверены, что участие ФАС позволит перевести этот конфликт в практическую плоскость, найти решение, которое все же устроит обе стороны. А, главное, не оставит в проигравших непосредственно потребителей», — отметил он.

Липаев добавил, что включение ФАС в дискуссию выводит этот вопрос на новый уровень. Он считает, что ситуация, которую создали две крупнейшие площадки с долей рынка 80%, беспрецедентная и на нее нужно влиять.

«Цена товара никак не должна зависеть от способа платежа через определенный банк», — заключил он.

В ноябре 2025 года Центробанк после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты — то есть давать спецскидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Ранее россияне рассказали, как часто покупают на маркетплейсах.

