Россияне рассказали, как часто покупают на маркетплейсах

Более трети опрошенных россиян (37,4%) покупают на маркетплейсах несколько раз в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 23,4% совершают покупки раз в неделю, а 14,4% — делают это почти каждый день. Однако нашлись и те, кто относится к онлайн-ретейлу спокойно: 16,9% опрошенных признались, что покупают только по необходимости, а 5,9% — раз в несколько месяцев. Почти не пользуются маркетплейсами 1,2% респондентов, а 0,81% вообще ничего не заказывают онлайн.

Для 18,1% акции на маркетплейсах — критически важный фактор, без них они не берут ничего. Большинство (58,3%) признались, что всегда обращают внимание на цену, и скидки имеют для них очень большое значение. При этом 14,4% считают акции важным, но не определяющим фактором, а 1,8% изучают скидки лишь время от времени. Для небольшой части аудитории (1,4%) этот фактор почти не имеет значения, тогда как 3,9% заявили, что покупают только то, что нужно, независимо от скидок. Еще 1,4% убеждены, что главное при покупках — качество товара, а не его цена. Респонденты дали и собственные варианты. Среди них были замечания о том, что «цена со скидкой порой оказывается такой же, как в обычных магазинах без каких-либо акций», что «раздражает необходимость иметь фирменную карту маркетплейса для получения выгоды» и что «скидочный демпинг» влечет за собой снижение качества товаров.

Наиболее популярной категорией у покупателей оказались товары для дома. Почти столь же востребованы одежда и обувь. Некоторые опрошенные признались, что берут все подряд, если это выгодно. Россиян также интересуют электроника и гаджеты, продукты питания, бытовая техника, аксессуары для ухода, товары для детей, спортинвентарь, товары для животных, а также книги и журналы.

Опрос показал высокий уровень недоверия к механике формирования скидок на маркетплейсах. Так, 25,5% считают, что завышение цены перед акцией происходит постоянно, а 34,7% уверены, что такие случаи встречаются время от времени. Только 9,1% заявили, что никогда ничего подобного не замечали, и лишь 5,1% убеждены, что все скидки на онлайн-площадках честные. При этом 17,8% полагают, что такого рода манипуляции характерны лишь для отдельных продавцов.

В опросе приняли участие 12 тыс. россиян, он подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Ранее россияне не поддержали идею ЦБ об ограничении скидок на маркетплейсах.