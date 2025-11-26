В России предложили внедрить систему стройсберкасс

Миронов: ипотечные МФО нужно заменить на стройсберкассы с займом под 3%

В России необходимо запретить микрокредитные ипотечные организации. На замену им лучше внедрить систему строительных сберкасс, с помощью которых жители смогут получать жилищные займы максимум под 3% годовых, предложил в беседе с 360.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Речь идет о механизме, по которому жители будут заключать договор о сбережениях и вносить деньги в «общий котел». После этого они смогут брать средства в кредит по фиксированной низкой ставке – по мнению депутата, такие стройсберкассы помогут россиянам решать свои жилищные вопросы.

«Чтобы после накопления нужной суммы на первый взнос они брали в стройсберкассе целевой жилищный займ по фиксированной низкой ставке. Ориентир — до 3% годовых», — пояснил Миронов.

Что касается ипотечных МФО, то они создают большие риски как для заемщиков, так и для бюджетов регионов в целом, считает парламентарий. По его мнению, субъекты из-за них могут столкнуться с неэффективным использованием средств при субсидировании ипотечных программ. Так как задолженность россиян растет, это создает большую дополнительную нагрузку на регионы, заключил депутат.

Напомним, до этого в компании «Скоринг бюро» сообщили, что в октябре 2025 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России приблизилась к 250 млрд рублей, при этом доля таких ссуд в общем портфеле остается около 1%. В целом объем «плохих» ипотечных кредитов вырос на 1,4%, а количество таких ссуд увеличилось с 82,2 тыс. до 83,5 тысячи.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще просить поменять им условия по ипотеке.