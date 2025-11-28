На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксистам разрешат работать не по прописке

Ведомости: таксистам разрешат работать без привязки к прописке
Shutterstock

Таксисты, включая самозанятых, смогут получать разрешения на перевозку пассажиров и багажа независимо от места проживания. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как отмечается, соответствующий законопроект, при условии доработки, был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Изменения вносятся в закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России. Инициативу изначально предложила группа депутатов, в числе которых заместитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, заместитель главы того же комитета Анатолий Гетта и другие. Первая редакция законопроекта была принята 20 ноября. Во втором чтении планируется учесть и доработать поступившие замечания.

В настоящее время таксисты не могут оформить разрешение на перевозки в конкретном регионе, если проживают там временно. Также пока отсутствует механизм, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП) регистрироваться в налоговых органах не по месту жительства для получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа. В отзыве правительства отмечается, что для второго чтения необходимо доработать положения законопроекта, связанные с выдачей таких разрешений ИП. Кроме того, пишет издание, важно определить, каким образом будет осуществляться контроль за деятельностью таксистов, которые получили разрешение в регионе, где они не проживают.

Ранее Мосгордума поддержала увеличение стоимости патента для таксистов в 2,6 раза.

