Спрогнозирован курс доллара в случае снятия санкций с России

Курс доллара опустится до 70 рублей, если с России частично снимут санкции, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Важно то, какие именно санкции будут демонтироваться, — те, что введены против российского экспорта, или те, что ограничивают зарубежный импорт. Логично предположить, что давление может сокращаться по обоим направлениям, и рост спроса на валюту может в целом покрываться ее растущим предложением. Но реакция не будет равномерной. Если представить, что часть санкций снята, то можно предположить первоначально сильный импульс укрепления рубля вплоть до 70 рублей за доллар», — отметил Бахтин.

По его словам, интерес к рублевым активам (ОФЗ, акциям) при таком сценарии резко повысится, в том числе со стороны нерезидентов. Затем на горизонте пары месяцев ситуация стабилизируется, и курс доллара вернется к адекватным уровням, к 80–90 рублям, заключил Бахтин.

Согласно статистике Investing.com, 27 ноября доллар стоил 78,1–79 рублей.

