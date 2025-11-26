На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финансист объяснил интерес россиян к долларам и евро

Финансист Брагин: память о кризисах толкает россиян к долларам и евро
Алексей Никольский/РИА Новости

Россияне покупают зарубежную валюту, в первую очередь доллары и евро, помня о кризисах 1998, 2008 и 2014 годов. Об этом «Газете.Ru» сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Здесь всегда работает сочетание нескольких причин. У многих до сих пор сильна память о 1998, 2008 и 2014 годах, и именно поэтому часть людей по привычке переводит большую часть доходов в валюту или квазивалютные инструменты. Есть и рациональная составляющая: валютные активы по-прежнему воспринимаются как элемент диверсификации. В ближайший год вряд ли произойдет что-то, что резко изменит интерес россиян к иностранной валюте, хотя он и может постепенно снижаться», — отметил Брагин.

По его словам, сейчас у граждан заметно больше альтернатив привычным валютным накоплениям: акции, золото, фонды недвижимости, прямые инвестиции и облигационные фонды. В следующем году будет стабильный курс рубля, что важно для инфляции и для поддержания импорта, включая инвестиционные товары, подчеркнул Брагин.

Ранее в России объяснили падение курса евро.

