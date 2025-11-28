На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании услуг маникюра

Финансист Кузнецова: услуги маникюра в России подорожают на 15–25% в 2026 году
true
true
true
close
Alina Kay/Shutterstock/FOTODOM

Услуги маникюра в России подорожают на 15–25% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировала для «Газеты.Ru» финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

«Наценка будет зависеть от трех факторов: импортных поставок, арендных ставок и структуры спроса в премиальном сегменте услуг. Основные позиции — базы, топы, гели, оборудование — завозятся через параллельный импорт и подорожали в 2025 году на фоне курсовых колебаний и удлиненной логистики. При сохранении текущих условий рост себестоимости в 2026 году оценивается в пределах 10–15%. Салоны работают преимущественно в локациях с высокой ставкой аренды, привязанной к инфляции. Даже при умеренном снижении инфляции арендная нагрузка продолжит расти. Прогнозируемый прирост — 5–10%», — отметила Кузнецова.

По ее словам, на рынке сохраняется дефицит квалифицированных специалистов, а мастера требуют более высоких выплат. Кузнецова уточнила, что в 2025 году многие салоны уже подняли расценки, чтобы удержать персонал, и в 2026 году ожидается дальнейший рост фонда оплаты труда на 10–12%.

«При суммировании факторов услуги могут подорожать на 15–25% в течение 2026 года. В отдельных премиальных салонах возможен рост до 30% при обновлении концепции или повышении качества сервиса», — подчеркнула Кузнецова.

Она считает, что снижение спроса на услуги маникюра возможно только в низком и среднем ценовом сегменте: часть клиентов уйдет к домашним мастерам или будет увеличивать интервал между посещениями. В премиальном сегменте эластичность спроса низкая: клиенты продолжат пользоваться услугами даже при существенном росте цен, констатировала экономист. Система в итоге может перейти к расслоению: рост стоимости при устойчивом спросе в верхнем сегменте и частичное перераспределение клиентов в неформальный сектор, заключила Кузнецова.

Ранее россияне назвали главные финансовые страхи в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами