Россиян предупредили о подорожании услуг маникюра

Услуги маникюра в России подорожают на 15–25% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировала для «Газеты.Ru» финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

«Наценка будет зависеть от трех факторов: импортных поставок, арендных ставок и структуры спроса в премиальном сегменте услуг. Основные позиции — базы, топы, гели, оборудование — завозятся через параллельный импорт и подорожали в 2025 году на фоне курсовых колебаний и удлиненной логистики. При сохранении текущих условий рост себестоимости в 2026 году оценивается в пределах 10–15%. Салоны работают преимущественно в локациях с высокой ставкой аренды, привязанной к инфляции. Даже при умеренном снижении инфляции арендная нагрузка продолжит расти. Прогнозируемый прирост — 5–10%», — отметила Кузнецова.

По ее словам, на рынке сохраняется дефицит квалифицированных специалистов, а мастера требуют более высоких выплат. Кузнецова уточнила, что в 2025 году многие салоны уже подняли расценки, чтобы удержать персонал, и в 2026 году ожидается дальнейший рост фонда оплаты труда на 10–12%.

«При суммировании факторов услуги могут подорожать на 15–25% в течение 2026 года. В отдельных премиальных салонах возможен рост до 30% при обновлении концепции или повышении качества сервиса», — подчеркнула Кузнецова.

Она считает, что снижение спроса на услуги маникюра возможно только в низком и среднем ценовом сегменте: часть клиентов уйдет к домашним мастерам или будет увеличивать интервал между посещениями. В премиальном сегменте эластичность спроса низкая: клиенты продолжат пользоваться услугами даже при существенном росте цен, констатировала экономист. Система в итоге может перейти к расслоению: рост стоимости при устойчивом спросе в верхнем сегменте и частичное перераспределение клиентов в неформальный сектор, заключила Кузнецова.

