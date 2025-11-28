Свободных денег на картах россиян может стать заметно больше

К сентябрю-октябрю 2026 года сумма свободных денег на банковских картах россиян вырастет на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Граждане стали активнее использовать свободные средства, оформляя вклады и используя инвестиционные продукты, что является более рациональной финансовой стратегией. Средняя сумма у россиян свободных денег на картах будет увеличиваться пропорционально росту доходов и может возрасти к сентябрю-октябрю 2026 года (массовое внедрение цифрового рубля и адаптация к этому внедрению). Рост может составить до 20%», — отметил Шедько.

Скорее всего, затем сумма снизится, так как шире будут использоваться накопительные счета и депозиты, допустил эксперт. Размер средней суммы, вероятно, будет определяться размером трат на текущие расходы на две недели — месяц, считает Шедько.

По его словам, сейчас депозиты и накопительные инструменты остаются привлекательными, но, если ключевая ставка начнет снижаться, люди могут меньше уводить деньги с карт в накопительные счета. Эксперт добавил, что при росте доходов у населения вследствие ускорения экономического роста, например через инвестиции, технологическую модернизацию, рост производительности труда, будет больше свободных денег, которые оно может держать на картах. Шедько уверен, что люди могут начать хранить больше свободных средств на картах, если будут уверены, что это безопасно.

По словам экономиста, низкая инфляция создает базу для роста располагаемых резервов — общая уверенность в завтрашнем дне определяет распределение средств в «подушке безопасности» (наличных рублей и иностранной валюты, средств на картах). Деньги доступны мгновенно, что дает возможность покрыть срочные необходимые расходы (ремонт, медицинские, обучение), подчеркнул Шедько.

