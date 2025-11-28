Россиян предупредили о подорожании новых квартир

Новые квартиры в России подорожают на 1–2% в январе 2026 года по сравнению с ноябрем и декабрем 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Снижения стоимости квадратного метра, несмотря на падение спроса на жилье, ждать не стоит. Девелоперы предпочтут маскировать реальную стоимость через акции, рассрочки и субсидированные ставки, но «ценник в прайсе» опускать не будут. Январь станет месяцем затишья по количеству сделок, но не цен. Главный фактор, удерживающий цены от падения, — это высокая себестоимость строительства, разогнанная инфляцией 2024–2025 годов (дорогие стройматериалы, дефицит рабочей силы, проектное финансирование). Застройщики находятся в «тисках»: они не могут продавать дешевле из-за банковских условий кредитования строек», — отметил Трепольский.

По его оценке, средняя цена новой однушки в Москве составит 13,5–15,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,5–10 млн рублей, в городах-миллионниках — 5,5–7 млн рублей. Новые двушки могут обойтись в 19–23 млн рублей в среднем в Москве, в 13–15,5 млн рублей — в Санкт-Петербурге, в 7,5–9,5 млн рублей — в городах-миллионниках, допустил Трепольский. Он добавил, что средняя цена новой трешки в Москве достигнет 26–30 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 18–21 млн рублей, в городах-миллионниках — 10–12,5 млн рублей.

По прогнозу Трепольского, в январе спрос на новостройки будет минимальным из-за исчерпания лимитов по многим льготным программам в конце года и праздничного периода. Однако инфляционные ожидания и новости о налоговых изменениях (например, обсуждение повышения налогов или новых сборов с 2026 года) заставят застройщиков держать цены высокими, предлагая индивидуальные скидки только «в офисе продаж», а не в рекламе, предупредил эксперт.

