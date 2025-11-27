Депутат Гаврилов рассказал, во что лучше инвестировать деньги

При наличии капитала сбережения лучше не тратить, а инвестировать в банковские вклады, сберегательные сертификаты и облигации федерального займа. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Частный инвестор, который оценивает ситуацию на рубеже 2025–2026 годов, вряд ли строит стратегию по принципу «повезет или нет». Куда практичнее разложить накопления по тем инструментам, чьи условия закреплены в законах и нормативных актах, а доходность и риски можно описать заранее. Внутри страны каркас портфеля формируют рублевые инструменты: банковские вклады, сберегательные сертификаты и облигации федерального займа. По данным Центрального банка на конец года, ставки по рублевым вкладам на сроки около года держатся в районе 14–15 процентов годовых, по более коротким и более длинным периодам цифры немного ниже. Банки конкурируют за надежных вкладчиков, поэтому безотзывные продукты часто дают небольшую прибавку к базовой ставке», — отметил Гаврилов.

При этом система страхования вкладов, по его словам, задает жесткие рамки риска: до 1,4 млн руб. на одного человека в одном банке покрывается стандартным возмещением, а по долгосрочным безотзывным сертификатам сроком свыше трех лет лимит вдвое выше и достигает 2,8 млн руб.

«Такая конструкция позволяет разбить крупную сумму между несколькими кредитными организациями и продуктами так, чтобы каждый кусок находился под защитой государства. Второй слой рублевого портфеля дают облигации федерального займа. Свежие выпуски размещаются с купоном около 12–12,5 процента годовых, а доходность к погашению на вторичном рынке доходит до 14–15 процентов в зависимости от срока и спроса. Для частного инвестора плюс в том, что бумагу можно продать заранее, если деньги понадобятся, а оборот идет на бирже, где ежедневно публикуются цены и объемы сделок», — заявил парламентарий.

Золото Гаврилов отнес к «защитному блоку» — слитки продаются гражданам без НДС, налог при продаже считается только с разницы между ценой реализации и документально подтвержденными расходами на покупку.

«Операции крупнее 1 млн руб. автоматически попадают в зону внимания Росфинмониторинга, сделки проходят через банковскую систему, информация фиксируется в установленном порядке. Мировая цена унции в конце 2025 года превысила отметку 4 тысячи долларов, внутренняя розничная цена движется ровнее: на нее заметно влияют динамика курса рубля, затраты на логистику и торговая наценка. В результате график для обычного покупателя выглядит спокойнее, чем колебания на международных площадках», — пояснил эксперт.

Отдельный, более нервный сегмент портфеля составляют цифровые активы. Гаврилов обратил внимание, что биткоин за последние месяцы успевал опускаться к 80 тысячам долларов и подниматься выше 120–125 тысяч, что хорошо иллюстрирует масштаб колебаний.

«В России цифровая валюта признается имуществом: расплатиться ею за товары и услуги закон не допускает; владение при этом возможно, доходы от операций и майнинга подлежат налогообложению по нормам Налогового кодекса. Для владельца капитала такой инструмент логично рассматривать как небольшую добавку к базовым вложениям, рассчитанную на тех, кто внутренне готов к сильным просадкам стоимости на отдельном отрезке», — констатировал парламентарий.

