Время службы в добровольческих формированиях учтут в пенсии за выслугу лет

Мишустин: срок службы добровольцем засчитают в пенсии за выслугу лет
Период службы в добровольческих формированиях на СВО будет учитываться при расчете пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает РИА Новости.

По словам премьер-министра, на данный момент служба добровольцем уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости, а теперь время такой службы будет идти в стаж при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

До этого стало известно, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов.

Формирование подразделений идет уже в двух десятках субъектов РФ. Основанием для этого стал закон, подписанный президентом 4 ноября. Документ позволяет использовать резервистов не только в военное, но и в мирное время. Добровольцы, которых планируется привлекать к защите инфраструктуры и борьбе с беспилотниками, получают статус военнослужащих со всеми положенными выплатами и социальными гарантиями.

Ранее кабмин расширил перечень военных, получающих выплаты вместо пенсии.

