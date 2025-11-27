Производители заявили о снижении выработки подсолнечного масла

Российские бизнесмены заявили о снижении производства подсолнечного масла. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на квартальный консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным издания, с сентября 2025 года по август 2026 года производство подсолнечного масла составит 7,6 млн тонн.

Как отметил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, сбор подсолнечника в 2025 году снизился из-за неблагоприятных погодных условий — весенних заморозков и летней засухи. На 21 ноября валовый сбор подсолнечника составил 16,5 млн т, что на 3,5% ниже уровня 2024 года. Кроме того, производители масла сообщают о падении масличности семечки.

По словам гендиректора агропредприятия «Леон» Андрея Курносова, себестоимость производства масла за год выросла на 20%. В результате многие предприятия сталкиваются с падением рентабельности на фоне дефицита сырья и подорожания энергии и логистики.

25 ноября создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что молоко в российских магазинах подешевело на 13,3% за неделю с 15 по 22 ноября.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 17 ноября достигла 7,18%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали курица и яйца.