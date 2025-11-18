В России подорожали курица и яйца

Экономист Абрамов: за неделю куриные тушки подорожали на 5,3%, яйца — на 4,8%

Куриные тушки в российских магазинах подорожали на 5,3% за неделю с 8 по 15 ноября, а яйца — на 4,8%. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек снизилось на 0,3% по сравнению с его нулевым изменением неделю назад. За неделю уменьшились цены на чай черный «Акбар» (-10,03%) и бананы (-3,6%). Выросли цены куриные тушки «Каждый день» (+5,3%) и на яйца Окские категории С1 (+4,8%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 9,6% по сравнению с его ростом на 12,4% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), апельсиновый сок J7 (+42,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+30,4%), куриные тушки (+25,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+14,8%), белый хлеб (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,6%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели морковь (-20,7%), бананы (-15,6%), чай черный «Акбар» (-14,6%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-13,6%) и яйца «Окские» категории С1 (-8,3%).

По данным Минэкономразвития, на 12 ноября 2025 года годовая инфляция в России составила 7,73%.

Ранее сообщалось, что в России подешевела селедка.