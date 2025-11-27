МВФ объявил о предварительном соглашении с Украиной по программе финансирования

МВФ и Украина договорились о расширенном финансировании на $8,2 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с Украиной о программе расширенного финансирования страны на сумму около $8,2 млрд. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне сотрудников о комплексе макроэкономических и структурных мер, которые могли бы быть поддержаны новым 48-месячным соглашением в рамках механизма расширенного финансирования (EFF)», — говорится в сообщении.

Цель соглашения — поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня внешнего долга, борьба с коррупцией и совершенствование государственного управления на Украине.

Ожидается, что программа привлечет масштабную внешнюю поддержку для покрытия дефицита финансирования Украины. В базовом сценарии общий дефицит финансирования оценивается примерно в $136,5 млрд на 2026–2029 годы. В 2026–2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд, отметили в МВФ.

Последние события подчеркивают важность решительной борьбы с коррупцией, добавили в фонде.

До этого украинский нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что представители миссии МВФ, которые прибыли с рабочим визитом на Украину, потребовали от Киева реальных действий и реформ после коррупционного скандала в энергетике.

Ранее сообщалось, что Европа не может в достаточной степени финансировать Украину.