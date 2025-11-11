В Эстонии рассмотрели законопроект, предлагавший полностью закрыть границу с РФ

В Эстонии Рийгикогу (парламент) отклонил в первом чтении законопроект, предлагающий полностью закрыть границу с Россией. Об этом сообщает издание Postimees.

Отмечается, что законопроект был инициирован консервативной партией «Отечество». Его целью было названо обеспечение безопасности Эстонии.

За принятие проекта закона проголосовали 20 депутатов, против его принятия высказались 47 парламентариев. В итоге документ был снят с рассмотрения.

В октябре этого года эстонский премьер-министр Кристен Михал заявлял, что власти Эстонии решили окончательно закрыть автомобильную дорогу через «Саатсеский сапог» — приграничную часть Российской Федерации на западном побережье Псковского озера. Речь идет о российском участке асфальтированной дороги протяженностью около 1 км, соединяющей две небольшие деревни на эстонской территории — Сесники и Лутепяэ в уезде Вырумаа.

Ранее Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией.