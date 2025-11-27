На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как удвоить продуктивность без переработок

HR-эксперт Чихачев: россияне могут удвоить продуктивность без переработок
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут повысить продуктивность в два раза, не перерабатывая: для этого нужно перестать тратить силы впустую, а также управлять своим временем, фокусом и развитием. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев.

«Первый шаг — жить по календарю, а не по бесконечному списку задач. Разбивайте день на блоки: два-три окна глубокой работы без уведомлений, отдельные слоты под встречи и рутину. Все важное должно стоять в календаре с конкретным временем, иначе оно (время. — «Газета.Ru») никогда не найдется. Второй шаг — навести порядок в обязанностях через логику RASCI. Даже на уровне одного человека полезно выписать: за что я реально отвечаю (R), где только поддерживаю (S), где консультирую (C), а где меня лишь информируют (I). Это помогает отказаться от лишних чужих задач и перестать разрываться», — рекомендовал Чихачев.

По его словам, третий шаг — осознанно обращаться с рабочей средой: если вы в open space, договаривайтесь с коллегами о часах тишины, используйте наушники, выходите в переговорку для сложных задач. Если работаете из дома — создайте себе мини-офис без отвлекающих факторов, посоветовал Чихачев.

Он призвал добавить к этому регулярное обучение: хотя бы один-два часа в неделю на прокачку профессиональных навыков. В итоге тот же человек в тех же восьми часах начинает выдавать вдвое больше ценного результата — без выгорания и ощущения, что жизнь состоит из работы, заключил эксперт.

В России нужно радикально (в два-три раза) повысить производительность труда для решения проблемы дефицита кадров, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Ранее сообщалось, что рост производительности труда станет ключом к индексации зарплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами