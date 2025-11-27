Россиянам рассказали, как удвоить продуктивность без переработок

Россияне могут повысить продуктивность в два раза, не перерабатывая: для этого нужно перестать тратить силы впустую, а также управлять своим временем, фокусом и развитием. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев.

«Первый шаг — жить по календарю, а не по бесконечному списку задач. Разбивайте день на блоки: два-три окна глубокой работы без уведомлений, отдельные слоты под встречи и рутину. Все важное должно стоять в календаре с конкретным временем, иначе оно (время. — «Газета.Ru») никогда не найдется. Второй шаг — навести порядок в обязанностях через логику RASCI. Даже на уровне одного человека полезно выписать: за что я реально отвечаю (R), где только поддерживаю (S), где консультирую (C), а где меня лишь информируют (I). Это помогает отказаться от лишних чужих задач и перестать разрываться», — рекомендовал Чихачев.

По его словам, третий шаг — осознанно обращаться с рабочей средой: если вы в open space, договаривайтесь с коллегами о часах тишины, используйте наушники, выходите в переговорку для сложных задач. Если работаете из дома — создайте себе мини-офис без отвлекающих факторов, посоветовал Чихачев.

Он призвал добавить к этому регулярное обучение: хотя бы один-два часа в неделю на прокачку профессиональных навыков. В итоге тот же человек в тех же восьми часах начинает выдавать вдвое больше ценного результата — без выгорания и ощущения, что жизнь состоит из работы, заключил эксперт.

В России нужно радикально (в два-три раза) повысить производительность труда для решения проблемы дефицита кадров, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Ранее сообщалось, что рост производительности труда станет ключом к индексации зарплат.