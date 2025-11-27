Спрогнозирован курс доллара после заседания ЦБ по ключевой ставке

Доллар будет стоить 82,3 рубля, евро — 97,2 рубля, а юань — 11,6 рубля после 19 декабря, когда пройдет итоговое заседание ЦБ по ключевой ставке в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«В базовом сценарии мы рассматриваем снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов — до 16% в ходе заседания 19 декабря. Это решение ЦБ не будет неожиданным для участников финансового рынка, а значит, само по себе такое решение не вызовет волатильности курса рубля. В данной ситуации решающим станет комментарий ЦБ по итогам решения, который отразит степень жесткости сигнала регулятора финансовому рынку», — отметил Смирнов.

По данным Investing.com, 26 ноября курс доллара находился в диапазоне 78,4–78,7 рубля, евро — 90,3–91,5 рубля, а юань на Московской бирже торговался выше отметки 11 рублей. С начала 2025 года доллар к рублю подешевел примерно на 31%, евро — ориентировочно на 22%, юань — около 29%.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

