На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирован курс доллара после заседания ЦБ по ключевой ставке

Финансист Смирнов: доллар будет стоить 82 рубля после заседания ЦБ 19 декабря
true
true
true
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар будет стоить 82,3 рубля, евро — 97,2 рубля, а юань — 11,6 рубля после 19 декабря, когда пройдет итоговое заседание ЦБ по ключевой ставке в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«В базовом сценарии мы рассматриваем снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов — до 16% в ходе заседания 19 декабря. Это решение ЦБ не будет неожиданным для участников финансового рынка, а значит, само по себе такое решение не вызовет волатильности курса рубля. В данной ситуации решающим станет комментарий ЦБ по итогам решения, который отразит степень жесткости сигнала регулятора финансовому рынку», — отметил Смирнов.

По данным Investing.com, 26 ноября курс доллара находился в диапазоне 78,4–78,7 рубля, евро — 90,3–91,5 рубля, а юань на Московской бирже торговался выше отметки 11 рублей. С начала 2025 года доллар к рублю подешевел примерно на 31%, евро — ориентировочно на 22%, юань — около 29%.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

Ранее финансист объяснил скупку валюты россиянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами