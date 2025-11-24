На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян получили квартиру в наследство

Лишь каждый десятый опрошенный россиянин получил квартиру в наследство
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Лишь 11% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 55 лет получили квартиру в наследство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией на рынке недвижимости «ФЛИП» (есть у «Газеты.Ru»).

89% из них приняли наследство, оставшиеся отказались от него — в пользу другого наследника или из-за наличия долгов у умершего.  

34% проживают в унаследованной квартире, 37% продали ее или обменяли для улучшения жилищных условий. 18% сдают унаследованную квартиру и получают регулярный пассивный доход. Оставшиеся респонденты передавали недвижимость другим родственникам. 

При этом вступление в наследство — достаточно сложный процесс. Опрошенные россияне среди проблем, связанных с наследством, назвали оформление документов (20%), наличие других наследников (13%) и состояние недвижимости в целом (8%). Дорогостоящий ремонт отметили 7% опрошенных. 4% респондентов беспокоятся о невозможности проживать в полученном жилье, 3% — о проблемах с продажей недвижимости или сдачей в аренду. 42% не видят сложностей при получении недвижимости в наследство.

В опросе приняли участие почти 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет из 53 регионов.

Ранее депутат оценил возвраты квартир после сделки.

