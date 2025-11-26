Спрогнозирован курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 80–82 рубля, евро — 95 рублей, юаня — 11,2–11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«На следующей неделе, вероятнее всего, основной движущей силой котировок зарубежных валют останется геополитика. Чем сильнее участники финансового рынка рассчитывают на заключение мирного договора между Россией и Украиной, тем ниже становится геополитическая премия на российском валютном рынке. При этом остальные факторы говорят в пользу ослабления национальной валюты: низкие цены на энергоносители, перспективы снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании 19 декабря и снижение профицита торгового баланса РФ», — отметил Смирнов.

По данным Investing.com, 26 ноября доллар стоил 78,4–78,7 рубля, евро — 90,3–91,5 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 31%, европейская — на 22%, китайская — на 29%.

