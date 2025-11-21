На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили падение доллара

«Гарда Капитал»: ситуация в геополитике и налоговый период обрушили курс доллара
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара на внебиржевом рынке опускался до 76 рублей из-за ситуации в геополитике и предстоящего налогового периода в России, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал»Александр Бахтин.

«У рубля сейчас две опоры для укрепления – геополитика и предстоящий налоговый период. Эффект на курс от геополитики формируется повышением общего интереса к рублевым активам, в том числе со стороны нерезидентов. Если текущие процессы приведут к мирному соглашению, ослабление рубля до конца года может оказаться совсем небольшим – до 82-83 за доллар», — отметил Бахтин.

По его словам, в целом баланс факторов в декабре будет не в пользу рубля: спрос на импорт может расти на фоне традиционного всплеска потребительских расходов перед январскими праздниками, экспортная выручка может сокращаться из-за санкционного давления, ключевая ставка может опуститься в декабре еще на 50 базисных пунктов, до 16%.

По данным Investing.com, 21 ноября курс доллара в моменте опускался до 76,5 рубля. К 18:44 мск он поднялся до 78,5 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 24 рубля или 24-26%.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар на новогодних праздниках.

