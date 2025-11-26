На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер выступил за скидки на маркетплейсах по картам всех банков

Греф: скидки маркетплейсов только по картам их банков — торговое рабство
Dorde Krstic/Shutterstock/FOTODOM

Глава Сбера Герман Греф назвал скидки на маркетплейсах только по карте их банков «торговым рабством». Об этом пишет ТАСС.

При этом он отметил, что это не относится к скидкам в целом.

«Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту. Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия, это должно быть отменено», — сказал он.

Также, по мнению Грефа, на торговых площадках слишком высокие комиссии для продавцов, поэтому конкурентные условия должны быть равными, заключил глава финансовой организации.

До этого председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Как пояснила глава ЦБ, когда происходят манипуляции с ценой при помощи способов оплаты, становится тяжело отследить, «чтобы не было злоупотреблений».

Ранее Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах несправедливой конкуренцией.

