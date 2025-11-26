Ozon пообещал не забирать чаевые у сотрудников пунктов выдачи

В Ozon заявили, что не будут снимать проценты с чаевых для сотрудников

Компания Ozon не намерена взимать комиссию с чаевых, которые покупатели оставляют сотрудникам пунктов выдачи заказов. Об этом сообщил ЕАН со ссылкой на организацию.

В компании заявили, что Ozon не получает заработка с чаевых, целью которых является создание более привлекательных условий работы сотрудников и развитие инструментов для повышения уровня качества обслуживания.

«Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов», — сказали собеседники издания.

При этом в компании отметили, что комиссия размером в 5% все же может взиматься, но только за транзакцию стороннего банка, если сотрудник будет выводить средства из «Озон Банка».

До этого стало известно, что два крупнейших маркетплейса синхронно ужесточили условия для продавцов. С 10 ноября 2025 года «Яндекс Маркет» пересмотрел сетку ставок по категориям, а Ozon на 5% повысил плату за продажу относительно тарифов, действовавших с 27 октября.

Ранее банки РФ предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах.