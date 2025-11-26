На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ozon пообещал не забирать чаевые у сотрудников пунктов выдачи

В Ozon заявили, что не будут снимать проценты с чаевых для сотрудников
true
true
true
close
Nejron Photo/Shutterstock/FOTODOM

Компания Ozon не намерена взимать комиссию с чаевых, которые покупатели оставляют сотрудникам пунктов выдачи заказов. Об этом сообщил ЕАН со ссылкой на организацию.

В компании заявили, что Ozon не получает заработка с чаевых, целью которых является создание более привлекательных условий работы сотрудников и развитие инструментов для повышения уровня качества обслуживания.

«Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов», — сказали собеседники издания.

При этом в компании отметили, что комиссия размером в 5% все же может взиматься, но только за транзакцию стороннего банка, если сотрудник будет выводить средства из «Озон Банка».

До этого стало известно, что два крупнейших маркетплейса синхронно ужесточили условия для продавцов. С 10 ноября 2025 года «Яндекс Маркет» пересмотрел сетку ставок по категориям, а Ozon на 5% повысил плату за продажу относительно тарифов, действовавших с 27 октября.

Ранее банки РФ предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами