В России заявили о законности скидок маркетплейсов

Скидки при оплате кошельком маркетплейсов не нарушают права потребителей, заявил «Известиям» член Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

«Роспотребнадзор ранее уже разъяснял, что скидка покупателям при оплате определенным платежным инструментом соответствует законодательству и не ущемляет права покупателей», — отметил он.

Недзвецкий добавил, что маркетплейсы могут предоставлять потребителям разные способы оплаты, включая карты любых банков.

«Что касается скидок при выборе средства оплаты маркетплейса, это легальные маркетинговые стратегии и популяризация безналичных расчетов», — сказал он.

Также Недзвецкий подчеркнул, что скидки и программы лояльности являются формой привлечения потребителей и в других областях, включая банки, недвижимость и другие.

«Это один из способов здоровой конкуренции, при котором потребитель получает выгоду», — заключил он.