Wildberries ответила на идею Центробанка ограничить банки маркетплейсов

Предложение Банка России запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты является избыточной мерой. Об этом заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ в Telegram-канале.

«Предлагаемые меры носят избыточный характер. Так называемый запрет на установление различных цен затрагивает исключительно скидки на средство платежа, которые не связаны с доходом продавца и не финансируются за его счет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что площадка не вводит дополнительных комиссий, наценок или барьеров для других платежных инструментов.

Запрет на дистрибуцию финансовых продуктов от банков маркетплейсов фактически равнозначен запрету на их деятельность, подчеркнули там.

Инициативу о дополнительном надзоре со стороны ФАС в Wildberries & Russ назвали непонятной, так как служба уже «наделена всеми методами контроля за действиями крупных цифровых платформ, в том числе Ozon и WB».

До этого стало известно, что Банк России предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность введения запрета для маркетплейсов продавать собственные банковские продукты из-за «заведомо неконкурентных преимуществ».

Ранее банки РФ предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах.