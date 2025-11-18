Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета

Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье чтение запланировано на 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, нижняя палата парламента поддержала поправки депутатов и правительства, которые перераспределяют более 7 триллионов руб. Большинство из них направлены на обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации, включая обеспечение потребностей специальной военной операции (СВО).

В то же время планируется поддержка общественного сектора. Так, дополнительные средства будут направлены на финансирование общероссийских общественных организаций инвалидов, таких фондов, как «Защитники Отечества» и «Памяти 6-й роты», создание центров высокотехнологического протезирования и комплексной реабилитации участников СВО. Также некоторая часть средств распределена на ремонты школ, строительство и ремонт дорог, развитие сельских территорий.

Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона руб., на 2028 год – 45,869 триллиона руб. Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона руб. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом.

Прогнозируемый объем ВВП в 2026 году – 235,067 триллиона руб., в 2027 году – 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона. Ежегодный уровень инфляции, по плану, не превысит 4%.

Ранее эксперт проанализировал бюджет России на 2026-2028 годы.