Средняя ставка по вкладам в российских банках поднялась впервые с начала года

ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 15,5%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках, привлекающих наибольшие объемы депозитов, во второй декаде ноября поднялась до 15,5% против 15,32% в первой декаде месяца. Информация об этом появилась на сайте Банка России.

Рекордно высокий уровень средней депозитной ставки за весь период наблюдений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года — 22,28%. Минимальное значение отмечалось в первой декаде октября 2020 года, когда ставка опустилась до 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, которую рассчитывает Банк России, служит ориентиром для финансового рынка. Регулятор рекомендует кредитным организациям не привлекать средства населения по ставкам выше этого показателя более чем на два процентных пункта.

11 ноября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках опустится до 14,5% в 2026 году. По его словам, средняя ставка, как правило, четко следует за ключевой ставкой и выше нее примерно на 1 процентный пункт.

