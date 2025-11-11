На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спрогнозированы ставки по вкладам в 2026 году

Финансист Селезнев: средняя ставка по вкладам в России составит 14,5% в 2026 году
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках опустится до 14,5% в 2026 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков России без учета счетов до востребования, как правило, четко следует за ключевой ставкой и выше нее примерно на 1 процентный пункт. По прогнозам самого ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит около 13,5% годовых. Следовательно, среднюю максимальную ставку по вкладам следует ожидать в районе 14,5% годовых», — отметил Селезнев.

Средняя из максимальных ставок по вкладам от 100 тыс. рублей в топ-10 крупнейших банков составляет 15,19% годовых на три месяца, 14,89% на шесть месяцев и 13,47% годовых при размещении сбережений на год.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз в 2025 году — на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Российские банки в преддверии заседания регулятора или после него снижают ставки по депозитам, если ожидается смягчение денежно-кредитной политики.

