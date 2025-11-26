На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обратились к Набиуллиной из-за возможной отмены скидок на маркетплейсах

Миронов: отмена скидок на маркетплейсах приведет к ухудшению жизни россиян
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Отмена внутренних скидок на маркетплейсах может негативно сказаться на уровне жизни россиян. Такое предупреждение в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов, пишут «Известия».

По словам Миронова, запрет на установление разной цены на товар в зависимости от способа оплаты приведет к снижению конкуренции на внутреннем рынке. Политик подчеркнул, что давление не должно оказываться в одностороннем порядке. Он предупредил, что такого рода шаги ударят по рядовым потребителям, привыкшим покупать повседневные товары на маркетплейсах по выгодным ценам.

В связи с этим Миронов призвал руководство Банка России детально проанализировать все возможные последствия, связанные с отменой скидок на маркетплейсах. Глава СРЗП призвал Набиуллину не идти на поводу у крупных финансовых организаций, чтобы избежать ситуаций, при которых банки маркетплейсов будут подавляться, из-за чего потребители будут лишены выгоды, а участники рынка и экономика — развития и инноваций.

До этого Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Глава ЦБ объяснила, что когда происходят манипуляции с ценой при помощи способов оплаты, становится тяжело отследить, «чтобы не было злоупотреблений».

Вероятно, Набиуллина имела в виду, что цена на товар отличается при оплате обычной банковской картой и картой маркетплейса. Во втором случае стоимость товара, как правило, ниже.

Ранее Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах несправедливой конкуренцией.

