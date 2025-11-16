На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии осудили иностранца, легализовавшего более 500 мигрантов

UFA1: в Башкирии лидер схемы по фиктивной регистрации мигрантов получил срок
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Башкирии вынесли приговор иностранцу, которого признали организатором схемы фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает UFA1.

По данным издания, мужчина с группой из девяти сообщников оформил фиктивную прописку для 544 иностранцев. Участники схемы распределяли роли: одни находили клиентов, другие занимались вопросами миграционного законодательства, а еще один участник подделывал чек-ордеры. Эти документы вместе с оригинальными бумагами затем подавались в миграционную службу, которая регистрировала приезжих по указанным адресам «принимающей стороны».

По информации UFA1, легализация почти 600 человек произошла еще в 2017 году. В 2022-м девять участников группы получили условные сроки, однако до предполагаемого организатора следствие добралось только сейчас.

Суд назначил лидеру группировки два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Ущерб от схемы оценивается примерно в полмиллиона рублей, а все фигуранты признали свою вину.

Ранее в Москве силовики перекрыли канал незаконной миграции.

