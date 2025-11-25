В Европе продали антикварную монету по рекордной цене

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС: золотую монету короля Филиппа III продали за рекордные $3,5 млн
Denis Balibouse/Reuters

Европейский аукционный дом Numismatica Genevensis SA продал золотую монету испанского короля Филиппа III за рекордные для Европы $3,5 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Торги проходили в Женеве. Проданная монета была первой в истории Испании монетой номиналов в сто эскудо и была отчеканена в 1609 году. Вес монеты составляет 339 г — это самая крупная монета, отчеканенная испанской короной за весь семнадцатый век. Историки отмечают, что данная монета была создана в единственном экземпляре и предназначалась не для торговли, а для демонстрации престижа короны. На монете изображены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанса и других территорий.

Личности покупателя и продавца не уточняются.

Филипп III родился в Мадриде в 1578 году и пришел к власти в возрасте 20 лет. Его правление запомнилось религиозным фанатизмом и ростом государственного долга страны, а также изгнанием из страны морисков — 500 тыс. жителей мавританского происхождения.

До этого автопортрет Фриды Кало ушло с молотка за рекордные для работы кисти женщины-художницы $54,7 млн.

Причиной, по которой полотно Кало купили за такие деньги, называют ее необычно крупный для ее картин размер. Поскольку женщина была вынуждена работать с постели из-за перенесенной в 18 лет травмы позвоночника, обычно ее произведения были миниатюрными, однако «Сон» был написан на полотне размером 74 на 98,5 см.

Ранее в Лозанне ограбили Римский археологический музей с единственным охранником, чтобы украсть золотые монеты.

