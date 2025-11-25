Еврокомиссия начала расследование против Финляндии

Европейская комиссия (ЕК) инициировала в отношении Финляндии процедуру устранения нарушений из-за превышения Хельсинки допустимого уровня дефицита бюджета. Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет ТАСС.

По ее данным, дефицит финского бюджета в 2025 году превысит установленный Пактом стабильности и роста ЕС порог в 3% ВВП и достигнет 4,5%. В ЕК отметили, что ростом оборонных расходов можно лишь частично объяснить это превышение.

«Поэтому Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии», — отмечается в заявлении.

В Брюсселе подчеркнули, что на 2026 год Финляндия планирует снизить дефицит до 4% ВВП, однако показатели по-прежнему будут выходить за рамки норм Евросоюза.

3 октября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал государства Североатлантического альянса начать наращивать расходы на оборону. По его словам, европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружение, чтобы заполнять бреши, которые возникли из-за смещения Соединенными Штатами баланса в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности.

Ранее в Финляндии заявили, что ВВС Северной Европы будут иметь более 200 истребителей.