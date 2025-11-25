Во Франции eBay уличили в продаже незаконных товаров

Прокуратура Парижа начала расследование против американской интернет-площадки eBay из-за возможной продажи незаконных товаров во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Онлайн-платформа eBay находится в центре расследования [прокуратуры Парижа] после того, как правительство отметило ее как торговую площадку, продающую незаконные товары», — говорится в сообщении.

AFP отметило, что расследование началось после обнаружения объявлений на площадке о продаже холодного оружия — кастетов и мачете. Во Франции эти предметы относятся к категории оружия, для хранения и покупки которого требуется особое разрешение.

6 ноября Франция обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать расследование и ввести санкции в отношении азиатского онлайн-маркетплейса Shein после скандала, связанного с продажей секс-кукол с чертами лица, напоминающими детей. Как сообщает Le Parisien, европейский регламент о цифровых услугах предусматривает, что Еврокомиссия может наложить на онлайн-платформы, нарушающие установленные нормы, штрафы до 6% от их мирового оборота.

Ранее молодая мать попыталась продать на eBay 10-месячного сына.