На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции eBay уличили в продаже незаконных товаров

AFP: в Париже начали расследование против eBay из-за продажи незаконных товаров
close
Kacper Pempel/Reuters

Прокуратура Парижа начала расследование против американской интернет-площадки eBay из-за возможной продажи незаконных товаров во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Онлайн-платформа eBay находится в центре расследования [прокуратуры Парижа] после того, как правительство отметило ее как торговую площадку, продающую незаконные товары», — говорится в сообщении.

AFP отметило, что расследование началось после обнаружения объявлений на площадке о продаже холодного оружия — кастетов и мачете. Во Франции эти предметы относятся к категории оружия, для хранения и покупки которого требуется особое разрешение.

6 ноября Франция обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать расследование и ввести санкции в отношении азиатского онлайн-маркетплейса Shein после скандала, связанного с продажей секс-кукол с чертами лица, напоминающими детей. Как сообщает Le Parisien, европейский регламент о цифровых услугах предусматривает, что Еврокомиссия может наложить на онлайн-платформы, нарушающие установленные нормы, штрафы до 6% от их мирового оборота.

Ранее молодая мать попыталась продать на eBay 10-месячного сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами