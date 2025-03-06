Молодая мать пыталась продать на eBay 10-месячного сына

В Германии молодая мать пыталась продать ребенка через интернет, пишет Bild.

Возмутительное объявление появилось на портале eBay в субботу, 1 марта. Жительница Нижней Саксонии выложила фотографию своего 10-месячного сына, отметив, что готова его продать, так как он «очень непослушный». За доставку младенца она попросила €6,75. Несколько пользователей сообщили об этом в полицию.

«Адрес матери был указан в объявлении. Нам не пришлось долго расследовать дело», — заявили в полиции.

Когда правоохранители и работники службы по делам молодежи прибыли по указанному адресу, 22-летняя девушка сама открыла дверь. В квартире также находились ее ребенок и его 20-летний отец.

Мать призналась, что разместила небольшое объявление в интернете, но сделала это ради шутки, а вскоре удалила его. Девушке пока не стали предъявлять никаких обвинений, но управление по делам молодежи заявило, что теперь будет следить за семьей.

Ранее мать родила двоих детей и через медсестру продала их за миллион рублей.