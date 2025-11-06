На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция потребовала расследования против маркетплейса Shein из-за секс-кукол

Le Parisien: Франция призвала Евросоюз к санкциям против Shein из-за секс-кукол
true
true
true
close
Shutterstock

Франция обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать расследование и ввести санкции в отношении азиатского онлайн-маркетплейса Shein после скандала, связанного с продажей секс-кукол с чертами лица, напоминающими детей. Об этом сообщает Le Parisien.

«Скандал с Shein, связанный с секс-куклами, похожими на детей, принимает европейский охват. Как и обещало Берси (министерство финансов Франции. — «Газета.Ru»), в четверг Франция направила в Брюссель письмо с просьбой о проведении европейским союзом расследования в отношении китайского сайта онлайн коммерции Shein», — говорится в материале.

Как сообщает Le Parisien, европейский регламент о цифровых услугах предусматривает, что Еврокомиссия может наложить на онлайн-платформы, нарушающие установленные нормы, штрафы до 6% от их мирового оборота. В случае серьезных или повторных нарушений компаниям может быть полностью запрещена деятельность на территории Евросоюза. В таком случае Shein рискует потерять доступ к рынку с населением около 450 миллионов человек.

При этом расследования по таким делам могут затянуться на годы, поэтому Париж призывает Европейскую комиссию принять меры без промедления.

5 ноября BBC сообщал, что французские власти инициировали процедуру приостановки работы маркетплейса Shein после обнаружения на платформе секс-кукол, имитирующих детей. Расследование также затрагивает Temu, AliExpress и Wish — все они проверяются прокуратурой Парижа за распространение спорного контента и товаров.

Министерство экономики Франции заявило, что процедура продлится до тех пор, пока Shein не докажет полное соответствие своего ассортимента местному законодательству. Инцидент произошел в день открытия первого в мире физического магазина Shein в парижском универмаге BHV, где активисты устраивали протесты с криками «Позор!».

Ранее интернет-магазин Shein оштрафовали на €1 млн за «недостоверные заявления».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами