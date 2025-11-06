Франция потребовала расследования против маркетплейса Shein из-за секс-кукол

Франция обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать расследование и ввести санкции в отношении азиатского онлайн-маркетплейса Shein после скандала, связанного с продажей секс-кукол с чертами лица, напоминающими детей. Об этом сообщает Le Parisien.

«Скандал с Shein, связанный с секс-куклами, похожими на детей, принимает европейский охват. Как и обещало Берси (министерство финансов Франции. — «Газета.Ru»), в четверг Франция направила в Брюссель письмо с просьбой о проведении европейским союзом расследования в отношении китайского сайта онлайн коммерции Shein», — говорится в материале.

Как сообщает Le Parisien, европейский регламент о цифровых услугах предусматривает, что Еврокомиссия может наложить на онлайн-платформы, нарушающие установленные нормы, штрафы до 6% от их мирового оборота. В случае серьезных или повторных нарушений компаниям может быть полностью запрещена деятельность на территории Евросоюза. В таком случае Shein рискует потерять доступ к рынку с населением около 450 миллионов человек.

При этом расследования по таким делам могут затянуться на годы, поэтому Париж призывает Европейскую комиссию принять меры без промедления.

5 ноября BBC сообщал, что французские власти инициировали процедуру приостановки работы маркетплейса Shein после обнаружения на платформе секс-кукол, имитирующих детей. Расследование также затрагивает Temu, AliExpress и Wish — все они проверяются прокуратурой Парижа за распространение спорного контента и товаров.

Министерство экономики Франции заявило, что процедура продлится до тех пор, пока Shein не докажет полное соответствие своего ассортимента местному законодательству. Инцидент произошел в день открытия первого в мире физического магазина Shein в парижском универмаге BHV, где активисты устраивали протесты с криками «Позор!».

Ранее интернет-магазин Shein оштрафовали на €1 млн за «недостоверные заявления».