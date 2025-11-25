В ЦБ заявили о влиянии маркетплейсов на финансовую стабильность

Маркетплейсы начинают постепенно оказывать влияние на финансовую стабильность, нужно обеспечить прозрачности их отчетности, заявил зампред Банка России Алексей Гузнов, Его слова приводит ТАСС.

«Для нас очень важно понимание того, что сама представляет платформа с точки зрения отчетности, с точки зрения соблюдения базовых стандартов безопасности и ряда других параметров», — сказал Гузнов на конференции Ассоциации российских банков.

Зампред ЦБ добавил, что из-за своей инфраструктурной роли цифровые торговые платформы не могут «быть заложниками одной финансовой организации». Также он подчеркнул, что регулятор выступает не за запреты, а требует ввода прозрачных правил продаж.

До этого стало известно, что Банк России предложил рассмотреть возможность запрета маркетплейсам продавать собственные банковские продукты. Инициатива предполагает введение запрета маркетплейсам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. К процессу предлагается подключить Федеральную антимонопольную службу.

Помимо этого, глава регулятора настаивает на запрете продаж на онлайн-площадках продуктов дочерних банков, которые, как она считает, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Ранее в Минфине сообщили, что ищут пути решения по вопросу оплаты на маркетплейсах.