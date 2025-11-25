Минфин ищет пути решения по вопросу оплаты на маркетплейсах

Минфин России пока находится в поисках позиции в вопросе регулирования способов оплаты на маркетплейсах. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передает «Интерфакс».

На данный момент министерство проводит совещания по данной теме и смотрит на ее экономическую сторону. По словам Чебескова, в ходе обсуждения важно услышать аргументы обеих сторон и найти «какой-то справедливый подход для всех».

«У нас тут нет задач поддержать либо банки, либо маркетплейсы, есть задача найти правильный сбалансированный подход, правильный с точки зрения госполитики», — добавил он.

До этого стало известно, что Банк России предложил рассмотреть возможность запрета маркетплейсам продавать собственные банковские продукты. Инициатива предполагает введение запрета маркетплейсам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. К процессу предлагается подключить Федеральную антимонопольную службу.

Помимо этого, глава регулятора настаивает на запрете продаж на онлайн-площадках продуктов дочерних банков, которые, как она считает, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Ранее две трети россиян посчитали несправедливой идею запрета скидок на маркетплейсах.