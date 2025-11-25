На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

ЛДПР подготовила законопроект об отмене штрафов по кредитам для женщин в декрете
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, в рамках которого предлагается отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий на расширенном заседании фракции партии в Госдуме, трансляцию вели на сайте нижней палаты парламента.

«Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска», — сказал глава партии.

Слуцкий добавил, что молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за штрафов со стороны банков. По его словам, мера будет распространяться как на многодетные семьи, так и на тех, кто родил первого ребенка.

В октябре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Авторы инициативы уточнили, что воспользоваться таким правом можно будет при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка либо иного документа, подтверждающего возраст и родство.

Ранее в Госдуме назвали лучшим подарком для женщины беременность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами