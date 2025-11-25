В России предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

ЛДПР подготовила законопроект об отмене штрафов по кредитам для женщин в декрете

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, в рамках которого предлагается отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий на расширенном заседании фракции партии в Госдуме, трансляцию вели на сайте нижней палаты парламента.

«Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска», — сказал глава партии.

Слуцкий добавил, что молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за штрафов со стороны банков. По его словам, мера будет распространяться как на многодетные семьи, так и на тех, кто родил первого ребенка.

В октябре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Авторы инициативы уточнили, что воспользоваться таким правом можно будет при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка либо иного документа, подтверждающего возраст и родство.

Ранее в Госдуме назвали лучшим подарком для женщины беременность.