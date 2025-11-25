На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автопроизводителям могут вновь дать отсрочку уплаты утильсбора

Каримов: Минпромторг обсуждает отсрочку уплаты утильсбора в 2026 году
true
true
true
close
Nikolay Titov/Global Look Press

Минпромторг России рассчитывает, что сроки уплаты утильсбора для локализованных автопроизводителей в 2026 году будут вновь сдвинуты. Об этом в ходе круглого стола в Совфеде заявил замглавы министерства Альберт Каримов, передает РИА Новости.

«Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей — это отсрочка уплаты утилизационного сбора», — заявил он.

По словам Каримова, реализовать механизм планируется в следующем году. Он добавил, что сейчас проводятся работы по запуску необходимых нормативных документов совместно с коллегами из Минфина.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Представители бизнеса должны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. При этом российским производителям утильсбор компенсируется государством, однако размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

До этого газета «Известия» со ссылкой на проект плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года писала, что в России обсуждают вопрос освобождения владельцев транспорта на газе от выплаты утильсбора.

В Минэнерго заявили журналистам, что поддерживают установление льгот для газомоторного транспорта «хотя бы на определенный временной период».

Ранее автоэксперт перечислил 10 авто, которые выгодно везти из-за рубежа.

