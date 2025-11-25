На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сеть гипермаркетов «О'Кей» продали менеджменту компании

O'KEY Group передала гипермаркеты в управление менеджерам
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Группа «О'Кей» завершила продажу бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка была анонсирована в декабре 2024 года, однако ее финансовые параметры не раскрывались.

В итоге операционная компания сети гипермаркетов, ООО «О'Кей», перешла во владение компании «РБФ Ритейл», которое принадлежит команде менеджмента сети. В состав сделки вошли магазины «О'Кей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы, относящиеся к сегменту гипермаркетов.

В то же время группа «О'Кей» сохранит за собой сеть дискаунтеров «ДА!» и планирует продолжить развитие этого направления в России, сосредоточившись на росте бизнеса и улучшении клиентского предложения.

В октябре 2025 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, а также удовлетворила ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% в «РБФ Ритейл». После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов, отмечалось в материалах ФАС.

Ранее KFC продлила права на свой товарный знак в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами