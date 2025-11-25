Сеть гипермаркетов «О'Кей» продали менеджменту компании

Группа «О'Кей» завершила продажу бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка была анонсирована в декабре 2024 года, однако ее финансовые параметры не раскрывались.

В итоге операционная компания сети гипермаркетов, ООО «О'Кей», перешла во владение компании «РБФ Ритейл», которое принадлежит команде менеджмента сети. В состав сделки вошли магазины «О'Кей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы, относящиеся к сегменту гипермаркетов.

В то же время группа «О'Кей» сохранит за собой сеть дискаунтеров «ДА!» и планирует продолжить развитие этого направления в России, сосредоточившись на росте бизнеса и улучшении клиентского предложения.

В октябре 2025 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, а также удовлетворила ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% в «РБФ Ритейл». После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов, отмечалось в материалах ФАС.

