Эксперт дал пргноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год

Согласно базовому сценарию, среднегодовое значение ключевой ставки Банка России в 2026 году составит 13,0-15,0%. Об этом в беседе с РИАМО сообщил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. Снижение показателя будет происходить поэтапно, считает эксперт.

По его прогнозам, в первом квартале следующего года ставка сохранится в пределах 15-16%, чтобы противостоять возможным проинфляционным факторам, связанным с увеличением НДС и высокими инфляционными ожиданиями. Во втором квартале специалист предрекает более заметное смягчение на 100 базисных пунктов, в случае, если стабилизируются основные экономические индикаторы. В третьем и четвертом кварталах показатель может достигнуть 9-10%.

«Таким образом, к итогу 2026 года ключевая ставка должна сойтись примерно на уровне 9,5%, что на 8 процентных пунктов ниже пикового значения октября 2025 года, однако все же останется выше нейтрального уровня», — отметил Варфоломеев.

Высокие инфляционные ожидания сдерживают процесс снижения ключевой ставки. Потребуется их заметное снижение до 5-6%, прежде чем регулятор сможет перейти к более мягкой политике, заключил экономист.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что до конца 2025 года может произойти как снижение ключевой ставки, так и ее сохранение. Вся совокупность факторов, по его словам, будет представлена на декабрьском заседании Совета директоров регулятора.

