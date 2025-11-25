Названо число заводов по переработке отходов, построенных в РФ с 2019 года

В России с 2019 года построили 311 заводов по переработке отходов

С 2019 года в России запустили 311 объектов, предназначенных для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Уточняется, что предприятия расположены в 74 субъектах страны, их совокупная мощность по обработке мусора — 24 млн тонн, а по утилизации — почти 8 млн тонн.

В РЭО отмечают, что одна из ключевых форм создания новых предприятий в отрасли — государственно-частное партнерство (концессии).

По мнению руководителя общественной организации «Зеленый Фонд» Олега Иванова, за шесть лет реформирования системы обращения с ТКО произошло много позитивных изменений.

«Пожалуй, главное из них — реальную ценность обрели вторичные материальные ресурсы, которые стали основой создания целой новой отрасли переработки отходов в конечную полезную продукцию», — подчеркнул Иванов.

До этого представители РЭО сообщили, что в России будет создана инфраструктура для переработки отходов угледобывающей промышленности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соответствующий план мероприятий.

Как заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, угледобывающая отрасль генерирует свыше 60% всех промышленных отходов в стране. По его словам, за 2024 год их объем превысил 6 млрд тонн.

Ранее в России изменили правила расчета платы за негативное влияние на окружающую среду.